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18 de septiembre de 2026 - 14:34
Liga Profesional

Aldosivi vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Atlético Tucumán se mide ante Aldosivi en el Mundialista de Mar del Plata el lunes 21 de septiembre a las 14:30 (hora Argentina). El partido será supervisado por Sebastián Zunino.

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Aldosivi vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:30 (hora Argentina) el próximo lunes 21 de septiembre, Atlético Tucumán enfrentará a Aldosivi en el Mundialista de Mar del Plata, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del Clausura.

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Así llegan Aldosivi y Atlético Tucumán

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi recibió un duro golpe y cayó 3 a 4 ante su rival Independiente Riv. (M). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán cayó derrotado 1 a 2 ante River Plate. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 2 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 3.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 1.

Sebastián Zunino es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Huracán: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Barracas Central: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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