Barracas Central vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

El duelo entre Barracas Central e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 21 de septiembre.
Así llegan Barracas Central y Independiente Riv. (M)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
En su visita anterior, Barracas Central empató por 1 con Banfield. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 2 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura
Independiente Riv. (M) venció en casa a Aldosivi por 4 a 3. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 9 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Barracas Central.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Lamolina.
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Gimnasia: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central e Independiente Riv. (M), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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