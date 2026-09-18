Barracas Central vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Barracas Central e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 10 se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 21 de septiembre.

Así llegan Barracas Central y Independiente Riv. (M) La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura En su visita anterior, Barracas Central empató por 1 con Banfield. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 2 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) venció en casa a Aldosivi por 4 a 3. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Barracas Central. El juez seleccionado para supervisar el partido es Nicolás Lamolina.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs Gimnasia: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







