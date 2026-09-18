Lanús vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Por la fecha 10 del Clausura, Estudiantes y Lanús se enfrentan el lunes 21 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.
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Por la fecha 10 del Clausura, Estudiantes y Lanús se enfrentan el lunes 21 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Dep. Riestra con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 6 a favor.
Estudiantes venció 2-1 a Platense en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En esta competencia, los resultados de Estudiantes han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Nicolás Ramírez, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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