Lanús vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Clausura

Por la fecha 10 del Clausura, Estudiantes y Lanús se enfrentan el lunes 21 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en la Fortaleza.

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Lanús viene de ganar en su encuentro anterior a Dep. Riestra con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 6 a favor.

Estudiantes venció 2-1 a Platense en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 6 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En esta competencia, los resultados de Estudiantes han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 4 partidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Lanús sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El encuentro será supervisado por Nicolás Ramírez, el juez encargado.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Newell`s: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Horario Lanús y Estudiantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)