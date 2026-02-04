miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 08:20
Liga Profesional

Aldosivi vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

La previa del choque de Aldosivi ante Rosario Central, a disputarse en el estadio el Mundialista de Mar del Plata el sábado 7 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina). El árbitro será Fernando Espinoza.

Aldosivi vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Aldosivi recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 4 del Apertura, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Rosario Central

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

Aldosivi sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Gimnasia.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura

Rosario Central obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a River Plate. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2022, y el marcador favoreció a Aldosivi con un marcador de 2-1.

Fernando Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Tigre: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Barracas Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Talleres: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Aldosivi y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

