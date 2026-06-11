Alemania y Curazao inauguran el Grupo E en su primer enfrentamiento mundialista

El cotejo entre Alemania y Curazao, por la fecha 1 del grupo E del Mundial, se jugará el próximo domingo 14 de junio, a partir de las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Houston.

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Será un duelo de contrastes absolutos y el primer partido en la historia entre ambos combinados. Por un lado, una potencia europea con cuatro estrellas en el pecho; por el otro, la Ola Azul, que llega a su primera cita mundialista tras una gesta heroica en las eliminatorias de la CONCACAF.

Alemania disputó su primer Mundial en Italia 1934 y, desde entonces, se consolidó como una de las grandes potencias. Suma 21 participaciones en Copas del Mundo (incluyendo 2026) y ha alcanzado su mejor resultado en cuatro ocasiones, consagrándose campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014.

Además, Las Águilas son la selección europea con mayor cantidad de presencias en semifinales (13) y en finales (8). Es la única en la historia que logró subir al podio en cuatro mundiales consecutivos, entre 2002 y 2014.

Por su parte, Curazao aterriza en el Mundial por primera vez, tras ganar el Grupo B de las Eliminatorias de CONCACAF, sellando su clasificación con un empate 0-0 como visitante ante Jamaica en la última jornada.

La Ola Azul concreta así un hito histórico para el fútbol caribeño: es la primera selección no soberana de la región en clasificar a una Copa del Mundo desde las Indias Orientales Neerlandesas en 1938, y también la nación más pequeña en lograrlo.

El Grupo E cierra su primera jornada con el cruce entre Costa de Marfil y Ecuador

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).

Fechas y rivales de Alemania en los próximos partidos del Mundial

Grupo E - Fecha 2: vs Costa de Marfil: 20 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Ecuador: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Curazao en los próximos partidos del Mundial

Grupo E - Fecha 2: vs Ecuador: 20 de junio - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 3: vs Costa de Marfil: 25 de junio - 17:00 (hora Argentina)

Horario Alemania y Curazao, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)