Altas temperaturas: cómo cuidar nuestros ojos del calor, el sol y la sequedad

Las altas temperaturas , el viento, el aire acondicionado y el contacto con el agua de las piletas pueden afectar la salud de los ojos . Al igual que ocurre con la piel, los especialistas recomiendan incorporar hábitos de protección durante los meses de mayor exposición.

En diálogo con Canal 4 , el oftalmólogo Alejandro Rodolfo Passero Truant (MP 4127-35) explicó qué cuidados tener en cuenta y por qué los lentes de sol deben contar con protección adecuada.

El especialista señaló que existe una menor concientización sobre el cuidado de los ojos frente al calor, pese a que la exposición puede generar consecuencias.

“El calor influye como nos influye en la piel. La gran diferencia es que la piel tenemos toda una concientización de cuidarnos con crema, de protegernos, de usar mangas largas y no tenemos la misma concientización en los ojos”.

Según explicó, la lágrima cumple una función fundamental porque mantiene una película de agua que protege la superficie ocular. El calor y especialmente el viento pueden alterar esa protección.

“Necesito la ayuda de la lágrima para mantener la película, la capita de agua que tiene el ojo que me lo proteja”.

Cuando esa superficie se irrita y pierde lubricación, pueden producirse pequeñas lesiones.

“Mi ojo se va lastimando de a poco, va generando lo que se llaman queratitis, que son lastimaduras y de ahí para adentro todas las estructuras del ojo”.

Aire acondicionado y ventilador: otros factores que afectan

El paso constante de ambientes con aire acondicionado al exterior, donde puede haber viento y altas temperaturas, también puede contribuir a la sequedad ocular.

“Estamos expuestos constantemente a todos esos estímulos y la capita de agua que recubre el ojo, la lágrima que recubre el ojo, son todos factores que hacen que se seque, que dure menos y que nuestro ojo se lastime más fácilmente”.

Por eso, el especialista remarcó una idea central:

“Nuestro ojo es una superficie acuosa, necesitamos que esté lubricado”. “Nuestro ojo es una superficie acuosa, necesitamos que esté lubricado”.

¿Las gotas sirven para combatir el ojo seco?

Passero Truant explicó que existen distintos tipos de gotas y que no todas son adecuadas para todas las personas.

“Las gotas existen de mil tipos, cada persona es un mundo, cada persona necesita una gota diferente”.

También señaló que las lágrimas artificiales pueden ser necesarias para mantener la lubricación, pero recomendó no esperar a que los ojos lleguen muy irritados al final del día.

“La idea es tratar de no llegar al final del día con el ojo destruido y poder hacer un cuidado para terminar lo más cómodo posible el día”. “La idea es tratar de no llegar al final del día con el ojo destruido y poder hacer un cuidado para terminar lo más cómodo posible el día”.

Pileta: el cloro también puede irritar

El verano también implica mayor exposición al agua de las piletas. El oftalmólogo explicó que el cloro y otros productos utilizados para mantener el agua pueden resultar irritantes.

“Todos agentes irritantes del ojo”.

Esto no significa dejar de utilizar las piletas, sino tomar precauciones, especialmente mediante protección ocular.

“Protegerse en una pileta, tratar de tener siempre unos buenos antiparras que nos protejan del contacto directo”.

Lentes de sol: no todos protegen de los rayos UV

Uno de los principales puntos de la entrevista fue la diferencia entre un anteojo simplemente oscuro y un verdadero anteojo de sol.

“Hay que diferenciar mucho lo que es un anteojo oscuro versus un anteojo de sol, y ahí hay una palabra clave que se llama filtro UV”.

El especialista explicó que la radiación ultravioleta puede generar daños oculares a largo plazo y mencionó entre ellos la aparición más temprana de cataratas y enfermedades de la retina.

“En el ojo, ya está 100% demostrado, nos provocan no solo ojos secos, sino cataratas mucho más tempranos y más duras, y enfermedades a nivel de la retina como pueden ser maculopatías”.

Por eso, remarcó que utilizar simplemente un lente oscuro sin protección UV puede resultar contraproducente.

“Al ponerme un anteojo sol oscuro, sin filtro UV, lo que hago es como el efecto del paraguas roto”.

Su recomendación es utilizar lentes que realmente cuenten con protección contra la radiación ultravioleta.

“Usemos lentes de sol, son buenísimos, están excelentes, que sean con filtro UV, que sean probados, que sean lentes serios”.

El especialista recomendó adquirirlos en ópticas y verificar que cuenten con el filtro correspondiente.

“Lamentablemente el lente de sol, para que sea un lente de sol, tiene que ser de óptica, tiene que ser graduado y tiene que tener un filtro para que los rayos UV no ingresen”.

Y advirtió sobre los anteojos que sólo tienen lentes oscuros, pero no ofrecen la protección necesaria:

“Los otros nos pueden quedar bonitos, pueden ser hermosos, no nos van a proteger de nada y en el fondo nos van a generar un problema más”.

Las claves para cuidar la vista