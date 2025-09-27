Alto Padilla: dictaron prisión preventiva a un hombre por filmar con cámara oculta a menores - Foto ilustrativa

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que el pasado 22 de septiembre de 2025 se detectó un hecho de extrema gravedad en un departamento del barrio Alto Padilla. Un hombre habría colocado un reloj con cámara oculta en el baño, lo que permitió registrar imágenes de una mujer mayor de edad y dos adolescentes mientras se encontraban desnudas o desnudándose, sin su consentimiento.

La calificación legal La causa fue caratulada como producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación, un delito de carácter grave enmarcado en la legislación de protección contra el abuso sexual infantil.

Audiencia y medidas judiciales Este sábado se llevó adelante la audiencia de prisión preventiva, a pedido de la Fiscalía. Durante la misma se formalizó la imputación, se confirmaron los secuestros de dispositivos electrónicos pertenecientes al acusado y se ordenó su prisión preventiva por 20 días mientras avanza la investigación.

Situación de las víctimas Las víctimas, oriundas de la provincia de Santa Fe, se encuentran actualmente con sus familias en su lugar de origen. Participaron de la audiencia de manera remota a través de medios audiovisuales.

Próximos pasos en la investigación Los dispositivos secuestrados serán enviados al Área de Informática Forense del MPA, donde se procederá a la apertura y análisis del contenido para determinar la existencia de material y posibles intentos de divulgación.

