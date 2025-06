Argentina - Primera Nacional: Dep. Morón vs Colón Zona B - Fecha 15

Argentina - Primera Nacional: Talleres (RE) vs Mitre (SE) Zona B - Fecha 15

Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional

Dep. Morón ganó su último duelo ante Chaco For Ever por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 8 a favor.