viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 08:12
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina

Lanús se mide ante Argentinos Juniors en el estadio el Cilindro el lunes 8 de septiembre a las 21:10 (hora Argentina). El partido será supervisado por Darío Herrera.

Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina
BsAs (DataFactory)

Por el torneo de la Copa Argentina, se enfrentan El Bicho y el Granate el lunes 8 de septiembre, a las 21:10 (hora Argentina). En el estadio el Cilindro, se disputarán la clasificación a la Semifinal.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Argentina - Copa Argentina 2019, y Lanús se impuso por 4 a 1.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Argentinos Juniors en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Argentinos Juniors 3 vs Central Norte 0 (16 de abril)
  • Dieciseisavos: Excursionistas 0 vs Argentinos Juniors 3 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Aldosivi 1 vs Argentinos Juniors 2 (31 de julio)
Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Argentina
  • Treintaidosavos: Lanús 4 vs Gral. Lamadrid 0 (5 de febrero)
  • Dieciseisavos: Lanús 2 vs Vélez 0 (21 de mayo)
  • Octavos de Final: Lanús 2 vs Huracán 0 (1 de agosto)
Horario Argentinos Juniors y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:10 horas
  • Colombia y Perú: 19:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:10 horas
  • Venezuela: 20:10 horas

