Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para el partido 4 de la Copa Argentina

Por el torneo de la Copa Argentina, se enfrentan El Bicho y el Granate el lunes 8 de septiembre, a las 21:10 (hora Argentina). En el estadio el Cilindro, se disputarán la clasificación a la Semifinal.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Argentina - Copa Argentina 2019, y Lanús se impuso por 4 a 1.

Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

