Argentinos Juniors se enfrentará ante River Plate por la fecha 5

A partir de las 21:15 (hora Argentina) el próximo jueves 12 de febrero, River Plate visita a Argentinos Juniors en el estadio el Semillero del Mundo, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Apertura.

Así llegan Argentinos Juniors y River Plate Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Racing Club. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 2 empatados. Ha recibido 2 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Apertura River Plate cayó derrotado 1 a 4 ante Tigre. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 4 goles y recibió 4.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 0.

Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Apertura Fecha 6: vs Vélez: 22 de febrero - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Banfield: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Huracán: 12 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Horario Argentinos Juniors y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

