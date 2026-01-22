jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 09:06
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Argentinos Juniors vs Sarmiento, que se enfrentarán en el estadio el Semillero del Mundo el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 (hora Argentina). Andrés Gariano será el árbitro del partido.

Argentinos Juniors vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 (hora Argentina).

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Andrés Gariano.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Estudiantes (RC): 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Belgrano: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Racing Club: 7 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs River Plate: 12 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Banfield: 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Independiente Riv. (M): 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atlético Tucumán: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Huracán: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Estudiantes: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
Horario Argentinos Juniors y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

