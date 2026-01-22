Argentinos Juniors vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 (hora Argentina).
El duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 21:00 (hora Argentina).
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Andrés Gariano.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
