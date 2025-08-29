Atlético Tucumán visita a Gimnasia por la fecha 7

Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 1 de septiembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.
Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 1 de septiembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Gimnasia sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante San Martín (SJ). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Atlético Tucumán viene de derrotar a Talleres con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 4 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-1.
Pablo Dóvalo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
