viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 10:41
Liga Profesional

Atlético Tucumán visita a Gimnasia por la fecha 7

La previa del choque de Gimnasia ante Atlético Tucumán, a disputarse en el estadio el Bosque el lunes 1 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina). El árbitro será Pablo Dóvalo.

BsAs (DataFactory)

Gimnasia recibirá a Atlético Tucumán, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 1 de septiembre a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Atlético Tucumán

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante San Martín (SJ). En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

Atlético Tucumán viene de derrotar a Talleres con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 3 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 4 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-1.

Pablo Dóvalo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

