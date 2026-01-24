sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 08:31
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE). El partido se jugará en el estadio el Monumental de Tucumán el martes 27 de enero a las 22:15 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE) correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio el Monumental de Tucumán desde las 22:15 (hora Argentina), el martes 27 de enero.

Así llegan Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE)

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Independiente Riv. (M).

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

A Central Córdoba (SE) no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Gimnasia (Mendoza).

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 1-1.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs Huracán: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sarmiento: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 3: vs San Lorenzo: 31 de enero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Unión: 6 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Instituto: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
Horario Atlético Tucumán y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
