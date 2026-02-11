miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 08:35
Liga Profesional

Atlético Tucumán vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Atlético Tucumán y Estudiantes (RC). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniel Zamora.

Atlético Tucumán vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Atlético Tucumán y Estudiantes (RC), por la fecha 5 del Apertura, se jugará el próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 22:00 (hora Argentina), en el estadio el Monumental de Tucumán.

Así llegan Atlético Tucumán y Estudiantes (RC)

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

Atlético Tucumán quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sarmiento por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) viene de caer derrotado 0 a 1 ante Independiente Riv. (M). Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 1 gol en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Daniel Zamora es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Racing Club: 3 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs River Plate: 8 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Horario Atlético Tucumán y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

