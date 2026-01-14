Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy.

Una mujer resultó atropellada este miércoles en inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy . El hecho se registró en avenida Éxodo y Dorrego, un sector de alto tránsito peatonal y vehicular, lo que motivó la rápida intervención del SAME y de personal de seguridad vial.

"La señora estaba parada, avanzó y yo frené. Ella chocó con el auto y cayó sentada", relató el conductor del vehículo involucrado.

Además, aseguró que la mujer "fue atendida pero no tenía ninguna lesión". "Me quedé a auxiliarla pero no tenía nada, solo rompió todos los huevos. Una vez que la revisaron, se fue a su casa por su cuenta", finalizó.

Efectivos ordenaron el tránsito para permitir el trabajo del personal sanitario y evitar nuevos incidentes. La circulación se normalizó minutos después, una vez despejada la calzada.4

Accidente en el Puente Ledesma

Esta madrugada se produjo un vuelco en el puente Ledesma, en Libertador General San Martín. Fue cerca de las 6:15 de la madrugada. Una persona quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser asistida por personas que circulaban por la zona hasta la llegada del SAME.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes.