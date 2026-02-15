Barcelona vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Barcelona se enfrenta ante el Bicho el miércoles 18 de febrero por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el Monumental, a las 21:30 (hora Argentina).

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de septiembre, en Semifinal del torneo Copa Libertadores 1986, y Argentinos Juniors fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Fernando Véjar Díaz.

