viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 08:25
Liga Profesional

Barracas Central vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

La previa del choque de Barracas Central ante Gimnasia, a disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia el lunes 9 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina). El árbitro será Darío Herrera.

Barracas Central vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Barracas Central recibirá a Gimnasia, en el marco de la fecha 4 del Apertura, el próximo lunes 9 de febrero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

Así llegan Barracas Central y Gimnasia

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central sacó un empate por 1 en su visita a Dep. Riestra. En las 2 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 2 goles en su arco y ha marcado 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia viene de derrotar a Aldosivi con un marcador 3 a 1. En los últimos 2 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 5 goles y le han convertido 4 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de diciembre, en Cuartos del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Gimnasia con un marcador de 0-2.

Gimnasia chocará en la próxima fecha con Estudiantes en el clásico platense. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 15 de febrero, a las 17:00 (hora Argentina), y tendrá al estadio Juan Carmelo Zerillo como escenario.

Darío Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Rosario Central: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Platense: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Estudiantes: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Barracas Central y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

