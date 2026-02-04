miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 08:18
Liga Profesional

Belgrano vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Belgrano y Banfield. El partido se jugará en el estadio Gigante de Alberdi el sábado 7 de febrero a las 22:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Sebastián Martínez.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Belgrano y Banfield correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Gigante de Alberdi desde las 22:15 (hora Argentina), el sábado 7 de febrero.

Así llegan Belgrano y Banfield

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Argentinos Juniors. En los últimos 2 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 1 empate, con 3 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield venció en casa a Estudiantes (RC) por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Belgrano.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Belgrano y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

