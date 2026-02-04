Belgrano vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El duelo entre Belgrano y Banfield correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Gigante de Alberdi desde las 22:15 (hora Argentina), el sábado 7 de febrero.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Argentinos Juniors. En los últimos 2 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 1 empate, con 3 goles marcados y con 2 en su valla.
Banfield venció en casa a Estudiantes (RC) por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 3 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Belgrano.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.
