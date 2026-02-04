Belgrano vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Belgrano y Banfield correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Gigante de Alberdi desde las 22:15 (hora Argentina), el sábado 7 de febrero.

Así llegan Belgrano y Banfield La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura En su visita anterior, Belgrano empató por 0 con Argentinos Juniors. En los últimos 2 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 1 empate, con 3 goles marcados y con 2 en su valla.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield venció en casa a Estudiantes (RC) por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 3 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 2 partidos y empató 3 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Belgrano. El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 24 de febrero - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sarmiento: 7 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Barracas Central: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Horario Belgrano y Banfield, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.