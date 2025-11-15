sábado 15 de noviembre de 2025

15 de noviembre de 2025 - 09:05
Liga Profesional

Belgrano se enfrenta ante la visita Unión por la fecha 16

Belgrano y Unión se enfrentan en el estadio Gigante de Alberdi, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El duelo se jugará el lunes 17 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina).

Belgrano vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Belgrano y Unión se disputará el próximo lunes 17 de noviembre por la fecha 16 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Alberdi.

Así llegan Belgrano y Unión

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano busca levantarse de su derrota ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 3 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Unión finalizó en empate por 0-0 ante Barracas Central. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 5.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.

Horario Belgrano y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

