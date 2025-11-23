domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 08:48
Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura: hora, TV, formaciones y más

Boca recibe a Talleres a las 20:00 en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Sebastián Zunino.

Cristian Almazán
Cristian Almazán
Este domingo, desde las 20:00, Boca recibirá a Talleres en La Bombonera, en los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El equipo local terminó primero en la Zona A y cuenta con la ventaja de la localía para este cruce decisivo. Boca llega con confianza tras cuatro victorias consecutivas, entre ellas la lograda en el Superclásico frente a River, y acumula 29 puntos, que le aseguraron el paso a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores después de dos años.

El historial reciente en casa es favorable para Boca, que apenas perdió dos partidos en La Bombonera durante este año, factor que será clave para la serie.

Claudio Úbeda estuvo al frente del equipo por primera vez en el encuentro ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Claudio Úbeda recupera a Rodrigo Battaglia, quien superó una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo tuvo fuera de los últimos encuentros. Si bien Battaglia se entrenó con normalidad y está en la lista de concentrados, probablemente comience en el banco de suplentes dado que Milton Delgado ha mostrado un gran rendimiento en su ausencia.

Tres cambios podrían darse en comparación con la formación que venció a Tigre: Lautaro Di Lollo ingresaría en lugar de Nicolás Figal, que cumplió una fecha de suspensión; y Milton Giménez reemplazaría a Ander Herrera, preservado para evitar una amonestación que lo dejara fuera del duelo ante Talleres.

Formaciones probables

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Director Técnico: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. Director Técnico: Carlos Tevez.

Datos complementarios

El árbitro encargado del partido será Sebastián Zunino. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports. El ganador se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del encuentro entre Vélez y Argentinos Juniors. Este duelo promete ser clave en la lucha por avanzar en el torneo nacional.

