Botafogo vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, se enfrentan Botafogo y LDU Quito el jueves 14 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Engenhão.

Peñarol se enfrenta ante la visita Racing Club por la llave 6

Estudiantes se enfrentará a Cerro Porteño por la llave 7

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y Botafogo sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El encuentro será supervisado por Wilmar Roldán Pérez, el juez encargado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.