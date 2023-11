Cáncer infantil: la historia de superación de Naim

entrevista ledesma.jpg

Superación en el cáncer infantil

Sobre cómo empezó esta lucha, Virginia, su mamá, le comentó a TodoJujuy.com que "tuvo una sucesión de infecciones, y eso me dio la pauta de que nada estaba bien, lo medicaron pero no le habían pedido estudios y tuvimos que insistir hasta que nos dijeron que era una artritis infantil. Luego nos dieron el diagnóstico final que era leucemia”.

La noticia fue muy dura, golpeó el corazón de toda la familia, especialmente el de Virginia que tuvo que entender rápido que debía ser fuerte para poder pasarle esa fortaleza y esperanza a su pequeño que era un bebé combatiendo al cáncer.

Asimismo señaló que “me partió en dos la noticia y a la vez yo intuía que tenía eso, no me sorprendió escuchar el diagnóstico. De ahí empezamos con esta lucha que no solo es la quimioterapia sino también las inyecciones que eran muy frecuentes, son muchos procesos muy dolorosos y una tiene, como mamá, que darle toda la fuerza para que pueda sobrellevar esta difícil situación”.

La lucha de Naim contra el cáncer infantil

En todo ese camino que estuvo lleno de recaídas, Naim y Virginia conocieron también otros casos de pequeños con la misma enfermedad y tuvieron un gran apoyo de las fundaciones Fermín Morales y Tinkuna Kama que se dedican en Jujuy justamente a contener a chicos que contraen esa patología y a sus familias.

De todo ese aprendizaje, Virginia dijo que “es sumamente importante el diagnóstico temprano para poder salir adelante y también la parte emocional. Nosotros como papás tratamos de hacer de que él tenga la mente ocupada en otra cosa, en algún entrenamiento que lo haga olvidarse de los pinchazos y todo ese dolor”.

naim.jpg

Del cáncer a su sueño de ser youtuber

Cuando se recuperó, Naim empezó a retomar su vida con más normalidad, ya que hubo varios momentos de su infancia en los que tuvo que estar dentro de un hospital, y descubrió algo que le apasiona y es la producción de videos.

Además, suele enviar mensajes de aliento a los chicos que se encuentran atravesando actualmente por esa enfermedad. En ese marco, mencionó que “yo pasé por lo mismo y pude superarlo, seguramente pronto el doctor les dirá que pueden volverse a su casa, que el cáncer ya pasó”.

Con respecto a su sueño de ser youtuber, el joven destacó que es algo que ama y que ya se creó un canal. “Invito a todos a que me sigan, mi canal es NAIM lobo nocturno", finalizó.