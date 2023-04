También se refirió a la gestión de Morales, a la que calificó de "histórica por la magnitud de las transformaciones puestas en marcha, tras haberse dado vuelta una página negra del pasado, expresada en desencuentros, cortes de ruta, gomas quemadas y un estado paralelo”.

“Necesitamos un gran triunfo para defender la paz y el orden que hemos logrado entre todos los jujeños pero también para respaldar el proyecto nacional de Morales que, así como hizo en Jujuy, es el líder que será capaz de dar vuelta a Argentina, porque tiene proyectos y tiene soluciones a los problemas del país”, añadió.

IMG-20230412-WA0034.jpg Carlos Sadir en Libertador.

Al hacer un pantallazo de los logros de la gestión particularmente en Libertador, recordó la reciente inauguración del edificio de la escuela de oficios, del gran hospital en construcción que tendrá capacidad para brindar atención a la región y de la planta de GIRSU para el tratamiento de residuos urbanos que está a poco de terminarse.

Anunció además que en la segunda etapa de los planes Jujuy seguro e interconectado y Jujuy iluminado, llegarán las cámaras de video vigilancia y el alumbrado con sistema led a las principales ciudades del interior, entre ellas, Libertador General San Martín.

Sadir explicó por otro lado la importancia del parque solar de Cauchari, que “cuando lo planteamos en la Legislatura algunos nos decían que no íbamos a ser capaces, que no lo íbamos a poder hacer, que no lo íbamos a poder pagar, y hoy la planta solar más grande de Sudamérica está ahí, en Cauchari, vendiendo energía, la pudimos pagar y parte de los recursos que genera están yendo a las obras de las nuevas escuelas”.

Por su lado, el candidato a vicegobernador Alberto Bernis, resaltó que el Frente Cambia Jujuy surgió ante la necesidad de cambio, frente a una larga etapa en la que “había co-gobierno, violencia y se le quitaban los derechos a la gente”.

En el acto también se escuchó al intendente Oscar Jayat, quien reflexionó que “nadie quiere volver al pasado” y aseveró que “queremos el desarrollo y el trabajo, que es lo que propone nuestro líder Gerardo Morales, que va a ser el próximo presidente de los argentinos”.