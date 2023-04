Además, llamó a los vecinos a “levantar a El Carmen pensando proyectos y una vez desde el Gobierno poner inmediatamente manos a la obra; para eso ya comprometo el apoyo y el acompañamiento del Gobierno provincial”.

“Lamento el estancamiento reinante en la ciudad, tenemos que trabajar codo a codo Gobierno provincial y la Municipalidad”, agregó el candidato del Frente Cambia Jujuy.

Abordó también la situación nacional y dijo que estamos ante “un gobierno que no tiene plan, enfrascado en peleas internas, con inflación y emisión desbocadas”. “Vergüenza le debería dar que haya tanta pobreza en un país como el nuestro, con tantas riquezas y con la capacidad de su gente”, indicó.

Como contrapartida, señaló que en Jujuy la gestión de Morales “desarrolló proyectos únicos en el país que nos llenan de orgullo como jujeños”. “Nos decían que Cauchari no se podía hacer, que no íbamos a conseguir la plata y que no íbamos a poder pagar. Entonces nos fuimos solos al mundo y emitimos el primer bono verde en la historia de Jujuy, trajimos los recursos y ahí está el parque solar”, recordó.

WhatsApp Image 2023-04-06 at 18.54.12.jpeg

Sadir, por otro lado, se pronunció por un “Estado presente, un estado que esté en cada lugar que la gente lo necesite”, como ocurrió con el pueblo de Volcán castigado por un alud y con las inundaciones en Tilcara.

Tras resumir los logros del gobierno en educación, salud y seguridad, el candidato apoyó la reforma constitucional promovida por el gobernador Morales: “Estamos planteado una Constitución nueva para los tiempos que vienen, para el futuro, ya que tenemos que prepararnos para una nueva etapa del cambio que se va a venir, en trabajo conjunto de municipios con gobierno provincial”.

Por su lado, el candidato a intendente Víctor Hugo González aseguró que con Carlos Sadir “tenemos la oportunidad de reafirmar la transformación que se hizo en Jujuy” y destacó “el compromiso y el empeño de Carlos para con la ciudad de El Carmen”.

“Tenemos la responsabilidad de llevar políticas públicas que mejoren la vida de la gente”, afirmó y anunció que el Frente Cambia Jujuy presentará una planificación para El Carmen de cara a la etapa que comenzará el próximo 10 de diciembre.

En el lanzamiento, se presentaron también los candidatos a concejales de las seis listas que lleva el frente en El Carmen: Marcelo José Burgos por Encuentro Jujeño, Sofía Ubici por el Partido Conciencia, Carlos Aparicio por el partido Socialista, Fernando Ramos por Cruzada Renovadora, Marta Paita por Nuestro Tiempo y Federico Mancini por Cambia Jujuy.

En el acto estuvieron los candidatos a diputados provinciales Mario Fiad, Guido Luna, Mariela Ortiz y Mary Ferrín, las candidatas a convencionales constituyentes Gabriela Burgos y María Sajama; la senadora Silvia Giacoppo, los legisladores nacionales Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid; los diputados provinciales Malena Amerise y Mabel Batallanos, los ministros Normando Álvarez García, Natalia Sarapura y Alejandra Martínez, entre otros.