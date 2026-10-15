La UNJU, CEDEMS y APUAP adhirieron a la Marcha Federal Universitaria en Jujuy

CEDEMS, APUAP y la UNJu se suman a la Marcha Federal Universitaria en Jujuy

Este jueves 15 de octubre se llevará a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria en todo el país y Jujuy será una de las provincias que participará de la jornada de protesta. En esta oportunidad, la Universidad Nacional de Jujuy ( UNJU ) junto al Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior ( CEDEMS ) y la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) adhirieron al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Reclamo. Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

País. Acto y comunicado en la Marcha Universitaria: "La situación es crítica"

La convocatoria en San Salvador de Jujuy está prevista para las 17 horas y contará con la participación de docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y diferentes organizaciones sindicales.

La Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) confirmó su adhesión a la quinta Marcha Federal Universitaria y autorizó la salida del personal del Rectorado y sus dependencias a partir de las 16 horas, con el objetivo de facilitar su participación.

Además, invitó a las distintas unidades académicas a acompañar la medida, de acuerdo con las actividades administrativas y académicas previstas para la jornada.

CEDEMS y APUAP acompañan el reclamo universitario

La adhesión de ambos gremios amplía la convocatoria más allá del ámbito universitario, con la participación de trabajadores de la educación secundaria y profesionales de la administración pública.

Desde APUAP difundieron una convocatoria bajo el lema "La universidad pública se defiende, la soberanía no se vende", en la que expresaron su acompañamiento a la movilización nacional.

Entre los principales reclamos se encuentran el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la anulación del Decreto 70/2023. La convocatoria también plantea la defensa de la salud y la educación públicas.

La jornada contará además con la participación de organizaciones universitarias, entre ellas la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU).

APUAP se suma a la Marcha Federal Universitaria

Marcha Federal Universitaria en Jujuy: horario y recorrido

La movilización está convocada para este jueves 15 de octubre, a partir de las 17 horas, en San Salvador de Jujuy.

Según la información difundida por los organizadores, la concentración inicial será en el Campus Gratuidad Universitaria, ubicado en Alberdi 11. Desde allí, los manifestantes recorrerán calles céntricas hasta finalizar con un acto en Plaza Belgrano.

Por su parte, APUAP convocó a participar a las 17 horas en Plaza Belgrano, de acuerdo con el flyer difundido por el gremio.

Qué reclama la Marcha Federal Universitaria a nivel nacional

La quinta Marcha Federal Universitaria tiene como principal objetivo exigir al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Entre las principales demandas se encuentran la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y la garantía de recursos suficientes para el funcionamiento de las universidades públicas.

El sector universitario sostiene que el atraso presupuestario afecta el desarrollo de las actividades académicas, la investigación y la continuidad de distintos programas educativos.

La movilización se desarrollará en distintas ciudades del país y reunirá a estudiantes, docentes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales, en una nueva jornada de reclamo por la educación pública.