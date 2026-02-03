martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 07:42
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Central Córdoba (SE) y Unión, que se jugará el viernes 6 de febrero desde las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

BsAs (DataFactory)

Unión y Central Córdoba (SE) se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades el próximo viernes 6 de febrero desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Unión

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura

Central Córdoba (SE) viene de caer por 0 a 1 frente a San Lorenzo. Ha empatado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 2 goles en contra y sin haber logrado vencer el arco contrario..

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

Unión viene de un triunfo 4 a 0 frente a Gimnasia (Mendoza). En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 2 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba (SE) se llevó la victoria por 3 a 1.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Instituto: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Central Córdoba (SE) y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

