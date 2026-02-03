Central Córdoba (SE) vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Unión y Central Córdoba (SE) se enfrentarán en el estadio Único Madre de Ciudades el próximo viernes 6 de febrero desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Unión Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Apertura Central Córdoba (SE) viene de caer por 0 a 1 frente a San Lorenzo. Ha empatado 1 y perdido 1 partido de las 2 últimas jornadas, con 2 goles en contra y sin haber logrado vencer el arco contrario..

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura Unión viene de un triunfo 4 a 0 frente a Gimnasia (Mendoza). En los 2 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 2 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Central Córdoba (SE) se llevó la victoria por 3 a 1.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Instituto: 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Tigre: 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: 24 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs San Lorenzo: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Aldosivi: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sarmiento: 26 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Instituto: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Talleres: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina) Horario Central Córdoba (SE) y Unión, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.