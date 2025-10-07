martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 08:28
Tránsito.

Circulación restringida en Avenida Savio por trabajos de mantenimiento: hasta cuándo

Este martes desde las 8 comenzaron a realizar tareas de mantenimiento de las luminarias en Av. Savio por lo que solicitan circular con precaución por la zona.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Habrá circulación restringida en Av. Savio por trabajos de mantenimiento

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este martes 7 de octubre se llevarán adelante tareas de mantenimiento de luminarias sobre la avenida General Savio, en toda su extensión. Las labores estarán a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad vial en una de las arterias más transitadas de la capital jujeña.

Restricción vehicular parcial

Debido a los trabajos, entre las 8:00 y las 14:00 horas se aplicará una restricción del tránsito a media calzada en el sentido que va desde el acceso sur de la ciudad hacia el Servicio Penitenciario.

Durante ese lapso, se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, ya que podrían registrarse demoras en la circulación vehicular.

Recomendaciones para los conductores

Desde el municipio se solicitó a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en la zona.

El cumplimiento de estas medidas permitirá garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes transiten por el sector, además de facilitar el normal desarrollo de las tareas de mantenimiento.

