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25 de junio de 2026 - 20:18
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Comienza la fase eliminatoria: Sudáfrica y Canadá van por los octavos

En la previa de Sudáfrica vs Canadá, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 28 de junio desde las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Los Ángeles.

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Comienza la fase eliminatoria: Sudáfrica y Canadá van por los octavos
BsAs (DataFactory)

Los 16avos de final se abrirán con el enfrentamiento entre los segundos clasificados de los Grupos A y B. Será el único partido de la jornada y tendrá un componente especial, ya que tanto Sudáfrica como Canadá consiguieron por primera vez superar la fase de grupos de una Copa del Mundo.

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El seleccionado africano, que llegaba a la competencia con un perfil discreto, protagonizó una de las sorpresas de la fase de grupos al alcanzar los cuatro puntos y conseguir una clasificación histórica a los dieciseisavos de final. En sus tres participaciones mundialistas anteriores, nunca había logrado superar esta instancia.

El conjunto africano afrontó la última fecha en el fondo de la tabla con apenas una unidad y la obligación de ganar para seguir con vida. Finalmente, los dirigidos por Hugo Broos dieron el golpe al vencer por 1-0 a Corea del Sur en Monterrey gracias a un gol de Maseko.

Su recorrido había comenzado con una derrota por 2-0 ante México, mientras que en la segunda jornada rescató un empate 1-1 frente a Chequia, resultado que le permitió sumar su primer punto en el certamen y mantenerse en carrera hasta la fecha decisiva.

Canadá, por su parte, avanzó a los dieciseisavos de final gracias a su amplia diferencia de goles (+5). El conjunto norteamericano, uno de los anfitriones del torneo, sumó cuatro puntos y aseguró el segundo puesto del Grupo B para alcanzar por primera vez la fase eliminatoria.

Su recorrido tuvo momentos muy diferentes. Debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina, pero reaccionó de manera contundente en la segunda jornada con una goleada por 6-0 sobre Qatar.

El aplastante triunfo frente a los qataríes posicionó al conjunto comandado por Jesse Marsch como uno de los principales candidatos a quedarse con el liderato de la zona. Sin embargo, una derrota por 2-1 ante Suiza en la última fecha le impidió terminar en la cima y lo obligó a conformarse con la segunda plaza.

Sudáfrica y Canadá protagonizarán un enfrentamiento inédito a nivel de selecciones absolutas, sin antecedentes en competencia oficiales ni en partidos amistosos.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Horario Sudáfrica y Canadá, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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