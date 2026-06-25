A 32 años del inolvidable ascenso de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy consiguió el 25 de junio de 1994 uno de los logros más importantes de su historia: derrotó por 3 a 0 a Central Córdoba de Rosario en un estadio 23 de Agosto repleto, se consagró campeón del Nacional B y logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

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Carlos Rosas, en dos oportunidades, y Mario Lobo marcaron los goles de aquella jornada inolvidable para el pueblo albiceleste. El equipo dirigido por Francisco Ferraro regresaba de esa manera a Primera División después de 12 años de ausencia. Fue el cierre perfecto de una campaña extraordinaria, en un torneo largo y exigente que tuvo al Lobo como el mejor equipo de la categoría.

El Nacional B 1993/94 se disputó a lo largo de 42 fechas , bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas, con partidos de ida y vuelta. Gimnasia había llegado a la divisional después de quedarse con el Zonal Noreste.

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Sarmiento de Junín, otro de los nuevos equipos de aquella temporada, consiguió su lugar al ganar el Zonal Sureste. También se incorporaron San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba, descendidos de Primera División, además de All Boys, que había sido campeón de la Primera B Metropolitana.

El camino de Gimnasia de Jujuy

El Lobo comenzó el 22 de agosto de 1993 en torneo. En aquel momento, el principal objetivo era sostenerse en la categoría, manteniendo gran parte de la base del plantel que había conseguido el ascenso anterior. El debut fue con una victoria por 1 a 0 frente a Unión en Santa Fe, gracias a un gol de Mario Lobo. La solidez del equipo quedó reflejada en un dato contundente: recién sufrió su primera derrota en la fecha 17, cuando cayó por 1 a 0 ante Nueva Chicago en Mataderos.

Una campaña extraordinaria

Gimnasia completó el campeonato con 42 partidos disputados, 21 triunfos, 16 empates y apenas cinco derrotas. El conjunto jujeño sumó 58 puntos y terminó por encima de Quilmes, mientras que San Martín de Tucumán ocupó el tercer lugar.

La regularidad fue una de las principales características del equipo de Francisco Ferraro. Desde aquella victoria inicial frente a Unión hasta el encuentro definitivo contra el equipo rosarino dirigido por Salvador Ragusa, Gimnasia sostuvo un rendimiento que le permitió dominar el torneo.

Embed - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3 - Central Córdoba de Rosario 0 (Nacional B 1993/1994)

Talleres de Córdoba consiguió el segundo ascenso mediante el Torneo Reducido, luego de derrotar a Instituto en la final. Por otra parte, el campeonato determinó los descensos de Ituzaingó y Sarmiento de Junín a la Primera B Metropolitana, mientras que Chaco For Ever regresó a su liga regional por medio de la tabla de promedios.

El día de la gloria en el estadio 23 de Agosto

El 25 de junio de 1994, Gimnasia salió a jugar el partido más importante de la temporada frente a Central Córdoba de Rosario. El estadio 23 de Agosto lució repleto como nunca para acompañar a un equipo que estaba a un paso de regresar a la máxima categoría.

El Lobo ganó por 3 a 0, con dos tantos de Carlos Rosas y uno de Mario Lobo. La contundente victoria aseguró el título del Nacional B y desató una celebración histórica en Jujuy. Gimnasia formó aquel día con Moreyra en el arco; Canelo, Arzubialde, Riggio y Domene en la defensa; Ibáñez, Priseajniuk, Alejandro González y Rosas en el mediocampo; Guerrero y Mario Lobo en la delantera. El árbitro del encuentro fue Javier Castrilli.