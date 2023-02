¿Cómo afectó la pandemia al empleo en Jujuy?

Como era de esperar, los efectos más graves sobre el empleo en Jujuy se registraron durante el aislamiento más estricto, entre abril y junio de 2020, cuando la ocupación cayó un 15% con respecto al año anterior. A partir de allí, con la recuperación económica y menores restricciones sanitarias, el nivel de empleo comenzó a restablecerse lentamente. Ya desde principios de 2021 el empleo provincial logró alcanzar, e incluso superar, los niveles pre pandemia, a pesar de la explosión de contagios que Jujuy mostraba por entonces. En el ámbito nacional, la recuperación fue más lenta y en algunos casos no fue posible retornar a la situación prepandémica, especialmente en lo que respecta al conjunto de la región NOA.

grafico 1.jpg

La línea verde muestra cómo cayó el empleo en Jujuy en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) si se compara con la cantidad de personas ocupadas en los mismos meses de 2019. Recordemos que entre abril y junio de 2020 estuvo vigente en Jujuy el aislamiento más estricto, mientras que los contagios se dispararon recién en julio de ese año. Se puede ver también lo que sucedió con el empleo en la región del Noroeste argentino (línea amarilla) y en todas las zonas urbanas del país (sin el Gran Buenos Aires) que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC considera.

Los trabajadores más afectados fueron aquellos que prestaban tareas en ramas vinculadas al arte, el entretenimiento y la recreación, especialmente durante el segundo y tercer trimestre de 2020 (abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre, respectivamente). También los trabajadores del sector turístico y el servicio doméstico, aunque en estos dos casos con mayores pérdidas de puestos de trabajo durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de ese año y el primero de 2021 (enero, febrero y marzo).

Se observó además una reducción generalizada en la cantidad de horas trabajadas y una baja de más de tres mil puestos de trabajo durante 2020 en el empleo asalariado formal (con protección de la seguridad social) en el sector privado. Podemos afirmar que la recuperación del empleo privado formal en 2021 fue insuficiente, ya que solo se tomaron alrededor de setecientos trabajadores nuevos en toda la provincia.

grafico 2.jpg

Vemos que en los meses más críticos de la pandemia en Jujuy (con contagios, restricciones a la circulación ciudadana y en el uso del espacio público, con limitaciones para la asistencia a los lugares de trabajo y el desarrollo de algunas actividades, etc.) se redujo la cantidad de horas trabajadas por las personas encuestadas. Esta caída en el tiempo dedicado al trabajo es menor a la disminución del empleo, lo que indica que muchas personas mantuvieron su ocupación, pero no pudieron desarrollar efectivamente sus actividades en el contexto de aislamiento. La recuperación más rápida de la cantidad de horas trabajadas que la ocupación se explica por una utilización más intensa de la mano de obra disponible y no por la creación de nuevos empleos.

Un dato llamativo es que la tasa provincial de desocupación en lugar de aumentar durante la pandemia disminuyó progresivamente a lo largo de 2020. La desocupación pasó de un 8% en el primer trimestre de ese año a un 7% en el segundo, para llegar a un 4% al finalizar el 2020 (para 2021 se observa una trayectoria similar a la descripta).

Es decir, si bien la pandemia indudablemente generó pérdidas de empleos, esto no se reflejó en las estadísticas oficiales porque muchas personas no buscaron trabajo de manera activa, al percibir que no valía la pena hacerlo ya que difícilmente habría vacantes laborales disponibles en ese contexto. Al no buscar empleo, no se computaron como personas desocupadas, pasando a ser consideradas como “trabajadores/as desalentados/as”. Sin embargo, cabe destacar que las mujeres jujeñas, especialmente las jóvenes, enfrentaron mayores niveles de desempleo que los varones.

En suma, el COVID-19 adicionó a las dificultades propias del mercado de trabajo argentino un elemento disruptivo diferente a otras crisis, del cual todavía cuesta recuperarse. Ello agrega situaciones de mayor vulnerabilidad en relación al empleo, aunque Jujuy parece haber atravesado el ciclo al menos un poco mejor que el resto de la región norteña.



Por Laura Golovanevsky y Mariana Bernasconi

- Laura Golovanevsky es Doctora en Economía por la UBA, Investigadora Principal del CONICET, directora del CIITeD (CONICET-UNJu), docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu.

-Mariana Bernasconi es Doctora en Administración y Política Pública por la Universidad Nacional de Córdoba, Becaria posdoctoral de CONICET y docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu.

