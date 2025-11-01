sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 21:51
Rio Negro.

Confirman una muerte por hantavirus en Bariloche: era un trabajador de 43 años

Las autoridades de Río Negro confirmaron un caso de hantavirus en Bariloche. Se trataba de un albañil de 43 años que estaba internado en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

Por  Verónica Pereyra
raton-colillargo-hantavirus

Según se informó, el hombre comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad mientras realizaba tareas en una obra ubicada en la zona oeste de la ciudad. Presentó fiebre alta, dolores musculares intensos y malestar general, por lo que fue trasladado al hospital, donde se confirmó la presencia del virus tras los estudios de laboratorio, en donde falleció.

image

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave transmitida principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados, en especial el conocido como ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Este animal elimina el virus a través de la orina, la saliva y las heces, que pueden contaminar el ambiente y ser inhaladas por las personas. También puede haber transmisión por contacto directo o, en casos excepcionales, de persona a persona, una modalidad observada en algunas zonas de la Patagonia.

Desde el Ministerio de Salud provincial recordaron que los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en etapas avanzadas, dificultad respiratoria. Ante la presencia de estos signos, se recomienda no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

image

Prevención y cuidados

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas donde el virus tiene mayor presencia. Las principales recomendaciones son:

  • Evitar el contacto con roedores y sus excretas.
  • Mantener limpios y ventilados los espacios cerrados, como galpones, cabañas o depósitos.
  • Sellar orificios y grietas que puedan servir de ingreso a los roedores.
  • Usar guantes y mascarilla al limpiar lugares donde puedan habitar estos animales.
  • No dormir directamente sobre el suelo ni consumir alimentos mal conservados o expuestos al aire libre.
image

El hantavirus tiene una letalidad elevada, especialmente si no se detecta a tiempo, por lo que la vigilancia epidemiológica y la concientización son claves para evitar nuevos casos. En la Patagonia, donde la enfermedad es endémica, los equipos de salud continúan en alerta para identificar posibles contagios y actuar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles.

Murió el paciente diagnosticado con hantavirus en el Hospital Zonal de Bariloche

El hombre de 43 años diagnosticado con Hantavirus falleció en el Hospital Zonal de Bariloche en horas de la tarde. Según informaron desde el nosocomio, el paciente había realizado limpieza de terrenos en el oeste de la ciudad antes de presentar fiebre y otros síntomas.

Desde Epidemiología del hospital señalaron que se están definiendo los contactos estrechos para el seguimiento correspondiente, aunque aparentemente hay dos personas aisladas.

