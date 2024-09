Creció la demanda de repelentes este último tiempo en Jujuy

La farmacéutica Silvia Figueroa (MP 299) explicaba la situación que se vive en la actualidad con la venta de repelentes. Señaló que “en las droguerías en donde trabajamos comúnmente ya no se consiguen, no tienen stock. En este último mes pusieron límites en las compras en cantidad, lo que antes no había, así que cada farmacia logró tener de stock hasta ahora para poder vender en lo que sigue en este tiempo”.