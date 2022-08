Cristian Castro dijo el motivo por el cual se lleva mal con Luis Miguel

Cristian Castro y Luis Miguel no tienen un buen vínculo . Si bien se podría especular que sus diferencias se originaron por diferentes situaciones relacionadas con lo laboral, el jurado de Canta Conmigo Ahora afirmó que el distanciamiento no tuvo que ver con eso, y detalló qué sucedió en su momento para que terminen así de alejados , luego de mantener un vínculo muy cercano a comienzos de los años noventa.

En una nota con el ciclo Socios del espectáculo, Cristian Castro manifestó su alegría al ver que El Sol publicó en su cuenta de Instagram un video suyo hablando bien de él. "Bueno, se dio cuenta que yo soy su seguidor. Ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo", indicó el artista mexicano. "En mi corazón está Luis. No lo puedo sacar. Si él me saca a mí es un error", afirmó en una charla que mantuvo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Y ante la consulta respecto a cómo comenzó el conflicto entre ellos, Castro fue contundente expresó: "Bueno, me quitó a la chica, viejo. Pero no hay problemas, se la dejo".

El músico se refiere a la actriz y modelo cubana-estadounidense Daisy Fuentes, quien supo ser novia de Cristian Castro y luego de Luismi. Junto a Luis Miguel, Daisy estuvo tres años y se distanció en 1998.

"Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé. No sé qué pasó. Algo lo enojó", afirmó Cristian. Después, al hablar de sus carreras profesionales, destacó: "Yo ya estoy más viejito que Luismi. Luis Miguel es el mejor del mundo".

image.png

Y respecto a su participación en la serie de Luis Miguel en Netflix, donde el personaje que lo representa aparece con el nombre de Cris Valdés, comentó: "Yo creo que en su serie ha habido muchas muestras de respeto hacia mí. Me da todo un capítulo nombrando mi canción y recordando mi lanzamiento. Que bueno que me da esa importancia. A mí me sintió un compañero que venía copiándolo, porque la verdad es que todos queremos ser Luismi".

Por su lado, Cristian habló del rumor de que su madre, Verónica Castro, mantuvo un amorío con Micky. "¡Ojalá! Le digo 'Vieja, lanzate'. Es lo que quiero, quiero que mi viejo sea Luismi", asguró. Y sobre su presente amoroso, detalló: "Me tienen muy arropado acá. Pero la verdad que hace falta ver a la familia, a la mamá. La extraño mucho".

"Sentí que era un hermano Luis Miguel"

En 2021, Cristian Castro había hablado de su enfrentamiento con Luis Miguel y su vínculo con Daisy. "No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en jetskis, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció", manifestó.

image.png

“A mí no me distancio de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho. Empezó a enamorarla, le empezó a hablar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano de Luis Miguel, que le gustaba Daisy y yo al ver la situación le dije: ‘Lo mejor es que pruebes con él’. A partir de ahí, él se hace el ofendido cuando soy yo el que tenía la ropa en la casa de Daisy”, indicó.