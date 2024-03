"Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer", ironizó la ex presidente

Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron", disparó Cristina en el inicio de su descargo.

CFK Cristina Kirchner le contestó a Javier Milei: “Quiero pensar que usted lee lo que firma”

“Lo hacía más valiente Presidente”, cuestionó la ex jefa de Estado en un mensaje publicado en la red social X. “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”.

cfk responde a milei.jpg

Con la destreza que caracteriza a la es senadora nacional, CFK comparó, sin mencionarlo explícitamente, a Milei con Alberto Fernández cuando estalló el escándalo por la fiesta de cumpleaños que hizo Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en el marco de la cuarentena por COVID-19. Tras conocerse aquel episodio, el ex presidente se disculpó e intentó excusarse por lo ocurrido. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”, dijo en ese momento.

El presidente no la dejó pasar y respondió: “Señora, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección.

¿Cuál es la diferencia entre los acuerdos de enero y febrero?

Conjuntamente con sus palabras, Cristina Kirchner subió dos imágenes que muestran los decretos de enero y febrero para el aumento de salarios en el Poder Ejecutivo, lo que contempla al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.

El primero, es decir, el de enero señala que "el porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL".

Acuerdo Acuerdo firmado por Milei en enero 2024

Sin embargo, el acuerdo firmado en febrero establece exactamente lo contrario: "El porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL", lo cual deja en evidencia que el fuerte aumento otorgado por Milei a sí mismo fue intencional.

acuerdo 2 Acuerdo firmado en febrero