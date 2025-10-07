Cronograma del Operativo Sanitario para octubre: fechas y lugares

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, durante el mes de octubre se desarrollarán nuevos Operativos Sanitarios en distintos barrios de la capital jujeña y ya se conoce el cronograma.

El programa “Al lado de la gente” tiene como objetivo fortalecer el acceso a los servicios públicos de salud, con especial foco en la prevención, el diagnóstico temprano y la atención integral de las familias.

Los operativos se realizarán de 8 a 14 horas, y la atención será gratuita. Las vecinas y vecinos que deseen participar deberán presentar su DNI en el punto de encuentro correspondiente.

Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo) Operativos sanitarios en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Cronograma de octubre Lunes 13/10 Merendero CAF “Niños con propósito” – Manzana 1 Lote 10 – 10 Hectáreas – Barrio Alto Comedero Martes 14/10 Asentamiento Puente Otero – Juanita Moro esq. Colpayoc – Barrio Belgrano Lunes 20/10 Asociación de Adultos Mayores “Corazones Dorados” – Manzana PA8 Lote 7 Sector B1 – Barrio El Milagro Martes 21/10 La Isla – Cnel. Iturbe y Prolongación 1° de Mayo – Barrio San Martín Viernes 24/10 Juan Ruiz s/n, proximidad Escuela 461 – 18 Hectáreas – Barrio Alto Comedero Jueves 23/10 Centro Vecinal Éxodo Jujeño – Colectora Fuerza Aérea 1102 esq. Bahía Agradable – Barrio Alto Comedero Sábado 25/10 Centro Vecinal B5 – Monterrico esq. Los Alisos – Barrio Alto Comedero Martes 28/10 Asentamiento Sagrado Corazón de Jesús – Calandria 910 esq. Gutiérrez – Barrio Los Perales Servicios y prestaciones disponibles Durante cada jornada, los equipos de salud ofrecerán una amplia variedad de prestaciones médicas y asesoramiento en promoción y prevención. ‍ Especialidades médicas: Medicina clínica

Pediatría

Ginecología

Odontología

Oftalmología

Nutrición

Psicología

Podología Controles y estudios gratuitos: Turnos para mamografías

Test de PSA (detección de cáncer de próstata)

Test de VIH y sífilis

Zoonosis y vacunación de mascotas Acompañamiento social y educativo: Educación para la salud

Prevención de cáncer de mama y de próstata

Atención en adolescencias

Asesoramiento del área social

Call Center y servicios de los centros Jure, CEMIR, CRENNA y Junta Evaluadora de Discapacidad

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.