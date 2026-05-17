Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).

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Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Cusco FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes, tras igualar 1-1.

Independiente Medellín sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Flamengo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 6 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín resultó vencedor por 1 a 0.

Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. El Poderoso de la Montaña, en tercer lugar, sólo logró cosechar 4 puntos, mientras que Cusco FC está en cuarto puesto al sumar 1 unidad.

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Véjar Díaz.

Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Independiente Medellín en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Cusco FC e Independiente Medellín, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)