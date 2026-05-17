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17 de mayo de 2026 - 11:52
Copa Libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Cusco FC vs Independiente Medellín, que se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo miércoles 20 de mayo a las 23:00 (hora Argentina). Fernando Véjar Díaz será el árbitro del partido.

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Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 23:00 (hora Argentina).

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Así llegan Cusco FC y Independiente Medellín

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Copa Libertadores

Cusco FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Estudiantes, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Medellín sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Flamengo. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 6 en contra.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín resultó vencedor por 1 a 0.

Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. El Poderoso de la Montaña, en tercer lugar, sólo logró cosechar 4 puntos, mientras que Cusco FC está en cuarto puesto al sumar 1 unidad.

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Véjar Díaz.


Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Independiente Medellín en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Cusco FC e Independiente Medellín, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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