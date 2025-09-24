Def. de Belgrano vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional, Central Norte y Def. de Belgrano se enfrentan el sábado 27 de septiembre desde las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Juan Pasquale.

Así llegan Def. de Belgrano y Central Norte Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional Def. de Belgrano viene de ganar en su encuentro anterior a Almirante Brown con un marcador de 2-1. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Central Norte en partidos de la Primera Nacional Central Norte venció 2-1 a Chacarita en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 4 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Central Norte sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Fecha y rival de Def. de Belgrano en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Central Norte en el próximo partido de la Primera Nacional Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Horario Def. de Belgrano y Central Norte, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

