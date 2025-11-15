Por la fecha 16, Defensa y Justicia recibirá a Independiente Riv. (M)

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Defensa y Justicia e Independiente Riv. (M) correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio el Tito Tomaghello desde las 17:00 (hora Argentina), el lunes 17 de noviembre.

Así llegan Defensa y Justicia y Independiente Riv. (M) Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Racing Club. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura En la jornada anterior, Independiente Riv. (M) igualó 0-0 el juego frente a Central Córdoba (SE). Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Independiente Riv. (M). El juez seleccionado para supervisar el partido es Bruno Amiconi. Horario Defensa y Justicia e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

