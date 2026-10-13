martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 10:31
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

En la previa de Defensa y Justicia vs Instituto, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 16 de octubre desde las 19:00 (hora Argentina) en el Tito Tomaghello.

+ Seguir en
Defensa y Justicia vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Instituto enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Lee además
boca juniors vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 13 del clausura

Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura
huracan vs gimnasia: previa, horario y como llegan para la fecha 13 del clausura

Huracán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Defensa y Justicia y Instituto

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia ganó su último duelo ante Unión por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

El anterior partido jugado por Instituto acabó en empate por 2-2 ante Boca Juniors. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 13 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto se quedó con la victoria por 2 a 0.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Talleres: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Independiente: 31 de octubre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: 26 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Estudiantes: 31 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Huracán vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Sarmiento vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Lanús vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Lo que se lee ahora
Boca vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana.
Deportes.

Boca recibe hoy a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: horario, posibles equipos y TV

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rescataron a un hombre de 31 años que cayó al dique Los Alisos.
Jujuy.

Tensión en el Dique Los Alisos: rescataron a un hombre que cayó al agua

El terremoto en Panamá dejó 27 heridos y daños materiales.
Mundo.

Terremoto en Panamá: por qué no hubo muertos pese a la magnitud 7,7

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos
Jujuy.

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía
Jujuy.

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel