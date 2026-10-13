Defensa y Justicia vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

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El próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Instituto enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Defensa y Justicia y Instituto El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia ganó su último duelo ante Unión por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura El anterior partido jugado por Instituto acabó en empate por 2-2 ante Boca Juniors. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 13 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto se quedó con la victoria por 2 a 0.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Talleres: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Independiente: 31 de octubre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Dep. Riestra: 26 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Estudiantes: 31 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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