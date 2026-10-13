Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Boca Juniors enfrentará a Talleres, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo viernes 16 de octubre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Bombonera.
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Boca Juniors enfrentará a Talleres, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo viernes 16 de octubre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Bombonera.
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Boca Juniors sacó un empate por 2 en su visita a Instituto. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 12 tantos en el rival.
Talleres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Independiente. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 0-1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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