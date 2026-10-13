Boca Juniors vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

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Boca Juniors enfrentará a Talleres, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo viernes 16 de octubre a partir de las 21:30 (hora Argentina), en la Bombonera.

Así llegan Boca Juniors y Talleres Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors sacó un empate por 2 en su visita a Instituto. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 12 tantos en el rival.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Independiente. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 0-1.

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Independiente: 25 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs River Plate: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 14: vs Defensa y Justicia: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Dep. Riestra: 31 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Horario Boca Juniors y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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