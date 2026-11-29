Franco Colapinto terminó 13° en el GP de Qatar y no pudo sumar puntos

Franco Colapinto completó el Gran Premio de Qatar en el puesto 13 . El representante de Alpine largó desde la decimocuarta posición, logró avanzar durante la competencia y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, aunque no consiguió ingresar en el grupo que suma puntos.

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Franco Colapinto tuvo una carrera con distintos momentos en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El argentino consiguió avanzar posiciones desde el comienzo, pero una complicación durante su primera parada en boxes terminó condicionando su resultado.

El piloto de Alpine partió desde el puesto 14 y rápidamente ganó dos lugares. En la segunda vuelta también logró superar a su compañero Pierre Gasly y continuó escalando posiciones a medida que avanzaba la competencia.

Con el desarrollo de las 57 vueltas y las detenciones de otros pilotos, Colapinto llegó a ubicarse sexto en el clasificador , aprovechando su estrategia para permanecer más tiempo en pista.

Sin embargo, cuando ingresó a boxes en la vuelta 27, una demora de los mecánicos durante el cambio de neumáticos le hizo perder varias posiciones. Al regresar al circuito quedó detrás de Gasly, aunque pudo recuperar rápidamente su lugar.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en la decimotercera posición y volvió a terminar por delante de su compañero de equipo, que ocupó el puesto 14.

Cómo quedó el podio del GP de Qatar

La victoria en Lusail fue para Kimi Antonelli, mientras que George Russell terminó segundo y Oscar Piastri completó el podio.

Por su parte, Colapinto cerró otra presentación en la máxima categoría del automovilismo sin sumar unidades, en una carrera en la que llegó a estar cerca de los primeros puestos, pero no pudo sostener esa ubicación hasta el final.