jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 10:31
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Defensa y Justicia y Newell`s. El partido se jugará en el estadio el Tito Tomaghello el domingo 17 de agosto a las 14:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Daniel Zamora.

Defensa y Justicia vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Defensa y Justicia y Newell`s correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio el Tito Tomaghello desde las 14:00 (hora Argentina), el domingo 17 de agosto.

Así llegan Defensa y Justicia y Newell`s

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia venció 1-0 a Dep. Riestra en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 4 en la malla rival.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Newell`s igualó 1-1 el juego frente a Central Córdoba (SE). Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 1 empate en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Defensa y Justicia pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Norberto Tomaghello y no le han convertido goles.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Defensa y Justicia.

Newell`s se medirá ante Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 23 de agosto y el estadio Gigante de Arroyito se convertirá en el epicentro del fútbol desde las 17:30 (hora Argentina).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Daniel Zamora.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Barracas Central: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Rosario Central: 23 de agosto - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Newell`s, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

