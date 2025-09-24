Dep. Morón vs Mitre (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional

Mitre (SE) y Dep. Morón se enfrentarán en el estadio Nuevo Francisco Urbano el próximo sábado 27 de septiembre desde las 21:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional.
Así llegan Dep. Morón y Mitre (SE)
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Dep. Morón en partidos de la Primera Nacional
Dep. Morón igualó 0-0 frente a Colón. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 2 goles y registró solo 3 a favor.
Últimos resultados de Mitre (SE) en partidos de la Primera Nacional
Mitre (SE) viene de un triunfo 2 a 0 frente a Talleres (RE). En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y sellaron un empate en 0.
Fecha y rival de Dep. Morón en el próximo partido de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 34: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Mitre (SE) en el próximo partido de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 34: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Morón y Mitre (SE), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
