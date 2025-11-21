Dep. Riestra vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Por el torneo del Clausura, se enfrentan Los Malevos y Barracas C. el lunes 24 de noviembre, a las 17:00 (hora Argentina). En el estadio Guillermo Laza, se disputarán la clasificación a la Cuartos .

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 0.

Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Primera Fase : Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)

: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio) Primera Fase : San Martín (SJ) 3 vs Dep. Riestra 2 (21 de julio)

: San Martín (SJ) 3 vs Dep. Riestra 2 (21 de julio) Primera Fase : Dep. Riestra 1 vs Atlético Tucumán 0 (28 de julio)

: Dep. Riestra 1 vs Atlético Tucumán 0 (28 de julio) Primera Fase : Defensa y Justicia 1 vs Dep. Riestra 0 (11 de agosto)

: Defensa y Justicia 1 vs Dep. Riestra 0 (11 de agosto) Primera Fase : Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto)

: Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto) Primera Fase : Dep. Riestra 3 vs Sarmiento 0 (25 de agosto)

: Dep. Riestra 3 vs Sarmiento 0 (25 de agosto) Primera Fase : Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto)

: Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto) Primera Fase : Dep. Riestra 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (12 de septiembre)

: Dep. Riestra 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (12 de septiembre) Primera Fase : Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)

: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre) Primera Fase : River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre)

: River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre) Primera Fase : Dep. Riestra 2 vs Vélez 2 (6 de octubre)

: Dep. Riestra 2 vs Vélez 2 (6 de octubre) Primera Fase : Platense 1 vs Dep. Riestra 1 (13 de octubre)

: Platense 1 vs Dep. Riestra 1 (13 de octubre) Primera Fase : Dep. Riestra 1 vs Instituto 0 (20 de octubre)

: Dep. Riestra 1 vs Instituto 0 (20 de octubre) Primera Fase : San Lorenzo 1 vs Dep. Riestra 0 (31 de octubre)

: San Lorenzo 1 vs Dep. Riestra 0 (31 de octubre) Primera Fase : Dep. Riestra 0 vs Independiente 1 (10 de noviembre)

: Dep. Riestra 0 vs Independiente 1 (10 de noviembre) Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Dep. Riestra 1 (15 de noviembre) Los resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Primera Fase : Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)

: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio) Primera Fase : Barracas Central 0 vs Independiente Riv. (M) 3 (20 de julio)

: Barracas Central 0 vs Independiente Riv. (M) 3 (20 de julio) Primera Fase : Banfield 1 vs Barracas Central 3 (28 de julio)

: Banfield 1 vs Barracas Central 3 (28 de julio) Primera Fase : Barracas Central 3 vs Aldosivi 1 (10 de agosto)

: Barracas Central 3 vs Aldosivi 1 (10 de agosto) Primera Fase : Central Córdoba (SE) 1 vs Barracas Central 1 (17 de agosto)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Barracas Central 1 (17 de agosto) Primera Fase : Barracas Central 1 vs Defensa y Justicia 1 (22 de agosto)

: Barracas Central 1 vs Defensa y Justicia 1 (22 de agosto) Primera Fase : Newell`s 1 vs Barracas Central 2 (29 de agosto)

: Newell`s 1 vs Barracas Central 2 (29 de agosto) Primera Fase : Godoy Cruz 0 vs Barracas Central 0 (13 de septiembre)

: Godoy Cruz 0 vs Barracas Central 0 (13 de septiembre) Primera Fase : Barracas Central 0 vs Sarmiento 1 (20 de septiembre)

: Barracas Central 0 vs Sarmiento 1 (20 de septiembre) Primera Fase : Barracas Central 1 vs Belgrano 1 (29 de septiembre)

: Barracas Central 1 vs Belgrano 1 (29 de septiembre) Primera Fase : Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)

: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre) Primera Fase : Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)

: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre) Primera Fase : Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)

: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre) Primera Fase : Barracas Central 2 vs Argentinos Juniors 0 (1 de noviembre)

: Barracas Central 2 vs Argentinos Juniors 0 (1 de noviembre) Primera Fase : Unión 0 vs Barracas Central 0 (8 de noviembre)

: Unión 0 vs Barracas Central 0 (8 de noviembre) Primera Fase: Barracas Central 1 vs Huracán 1 (17 de noviembre) Horario Dep. Riestra y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

