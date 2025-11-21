viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 08:40
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Clausura

Barracas Central se mide ante Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza el lunes 24 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Nicolás Ramírez.

Dep. Riestra vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por el torneo del Clausura, se enfrentan Los Malevos y Barracas C. el lunes 24 de noviembre, a las 17:00 (hora Argentina). En el estadio Guillermo Laza, se disputarán la clasificación a la Cuartos .

Lee además
boca juniors recibira a talleres por la llave 1

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1
rosario central y estudiantes se miden por la llave 5

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 0.

Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Lanús 0 (14 de julio)
  • Primera Fase: San Martín (SJ) 3 vs Dep. Riestra 2 (21 de julio)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Atlético Tucumán 0 (28 de julio)
  • Primera Fase: Defensa y Justicia 1 vs Dep. Riestra 0 (11 de agosto)
  • Primera Fase: Rosario Central 1 vs Dep. Riestra 1 (16 de agosto)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 3 vs Sarmiento 0 (25 de agosto)
  • Primera Fase: Talleres 0 vs Dep. Riestra 1 (31 de agosto)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Central Córdoba (SE) 0 (12 de septiembre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Gimnasia 0 (19 de septiembre)
  • Primera Fase: River Plate 1 vs Dep. Riestra 2 (28 de septiembre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 2 vs Vélez 2 (6 de octubre)
  • Primera Fase: Platense 1 vs Dep. Riestra 1 (13 de octubre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 1 vs Instituto 0 (20 de octubre)
  • Primera Fase: San Lorenzo 1 vs Dep. Riestra 0 (31 de octubre)
  • Primera Fase: Dep. Riestra 0 vs Independiente 1 (10 de noviembre)
  • Primera Fase: Godoy Cruz 1 vs Dep. Riestra 1 (15 de noviembre)
Los resultados de Barracas Central en partidos del Clausura
  • Primera Fase: Racing Club 0 vs Barracas Central 1 (12 de julio)
  • Primera Fase: Barracas Central 0 vs Independiente Riv. (M) 3 (20 de julio)
  • Primera Fase: Banfield 1 vs Barracas Central 3 (28 de julio)
  • Primera Fase: Barracas Central 3 vs Aldosivi 1 (10 de agosto)
  • Primera Fase: Central Córdoba (SE) 1 vs Barracas Central 1 (17 de agosto)
  • Primera Fase: Barracas Central 1 vs Defensa y Justicia 1 (22 de agosto)
  • Primera Fase: Newell`s 1 vs Barracas Central 2 (29 de agosto)
  • Primera Fase: Godoy Cruz 0 vs Barracas Central 0 (13 de septiembre)
  • Primera Fase: Barracas Central 0 vs Sarmiento 1 (20 de septiembre)
  • Primera Fase: Barracas Central 1 vs Belgrano 1 (29 de septiembre)
  • Primera Fase: Estudiantes 1 vs Barracas Central 1 (5 de octubre)
  • Primera Fase: Barracas Central 1 vs Boca Juniors 3 (27 de octubre)
  • Primera Fase: Tigre 2 vs Barracas Central 2 (20 de octubre)
  • Primera Fase: Barracas Central 2 vs Argentinos Juniors 0 (1 de noviembre)
  • Primera Fase: Unión 0 vs Barracas Central 0 (8 de noviembre)
  • Primera Fase: Barracas Central 1 vs Huracán 1 (17 de noviembre)
Horario Dep. Riestra y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Boca Juniors recibirá a Talleres por la llave 1

Rosario Central y Estudiantes se miden por la llave 5

Por la llave 2 se enfrentarán Vélez y Argentinos Juniors

Unión vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 del Clausura

Central Córdoba (SE) y San Lorenzo se encuentran en la llave 6

Lo que se lee ahora
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre video
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel