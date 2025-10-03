Dep. Riestra vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo lunes 6 de octubre a las 19:00 horas.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Dep. Riestra derrotó por 2 a 1 a River Plate en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 9 goles y le han marcado 1.
Vélez llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.
Dep. Riestra ha mantenido una racha impresionante en el estadio Guillermo Laza, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.
En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Dep. Riestra resultó vencedor por 0 a 1.
El árbitro designado para el encuentro es Fernando Echenique.
