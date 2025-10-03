viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 11:07
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Dep. Riestra vs Vélez, que se enfrentarán en el estadio Guillermo Laza el próximo lunes 6 de octubre a las 19:00 horas. Fernando Echenique será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura se jugará el próximo lunes 6 de octubre a las 19:00 horas.

Así llegan Dep. Riestra y Vélez

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra derrotó por 2 a 1 a River Plate en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 9 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Vélez llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.

Dep. Riestra ha mantenido una racha impresionante en el estadio Guillermo Laza, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

En los últimos 2 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 1 oportunidad y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Dep. Riestra resultó vencedor por 0 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Echenique.

¿Dónde ver el partido entre Dep. Riestra y Vélez en VIVO?
El choque válido a la fecha 11 del Clausura será emitido por ESPN Premium.
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Platense: 13 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Rosario Central: 11 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

