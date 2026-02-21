Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 2 en la ida, Sp. Cristal y 2 de Mayo definen este martes 24 de febrero su pasaje a Tercera Fase de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Miguel Grau.

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el martes 24 de febrero a las 21:30 (hora Argentina).

Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

