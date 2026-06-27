Argentina vs. Jordania: Messi es suplente este sábado

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La Selección argentina usará su camiseta suplente ante Jordania

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La Albiceleste usará la camiseta alternativa azul con un diseño que homenajea el fileteado porteño. Será la primera vez que lo usará en esta Copa del Mundo.

Este encuentro marcará la primera vez que el conjunto nacional deje de lado su clásica camiseta albiceleste en el torneo de la Copa del Mundo, generando una enorme expectativa entre los hinchas y coleccionistas.

El estreno no solo responde a una necesidad logística de contraste de colores frente al rival, sino también a la presentación de un diseño textil que busca sintetizar la pasión y la riqueza artística de la cultura bonaerense en el escenario deportivo más importante del planeta.