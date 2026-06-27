Argentina vs. Jordania: Messi será suplente este sábado

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Cómo llegan Argentina y Jordania al duelo por el Mundial 2026

La Selección Argentina afronta la última fecha del Grupo J con puntaje ideal y la clasificación a los octavos de final asegurada. El equipo de Lionel Scaloni debutó con una goleada por 3 a 0 frente a Argelia y luego derrotó 2 a 0 a Austria, resultados que lo posicionaron como líder de la zona.

Además del gran presente colectivo, todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien atraviesa un momento histórico. El capitán argentino convirtió los cinco goles de la Albiceleste en el certamen y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, transformándose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Del otro lado estará Jordania, que disputará su último partido en el torneo sin chances de avanzar a la siguiente ronda. En su estreno cayó 3 a 1 frente a Austria y, en la segunda presentación, perdió 2 a 1 ante Argelia, pese a haber comenzado en ventaja.

Con dos derrotas en igual cantidad de partidos, el seleccionado asiático quedó eliminado de manera anticipada y cerrará su histórica primera participación mundialista enfrentando al vigente campeón del mundo.