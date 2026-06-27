sábado 27 de junio de 2026
27 de junio de 2026 - 09:48
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Argentina vs. Jordania: Messi será suplente este sábado

La Selección Argentina enfrenta este sábado a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con Lionel Messi entre los suplentes, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal antes del cruce ante Cabo Verde.

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Por  Verónica Pereyra
Lionel Messi

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en el Dallas Stadium por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente y la Albiceleste intentará finalizar la fase de grupos con puntaje perfecto frente a un rival que ya quedó eliminado. En la próxima instancia, Argentina se medirá con Cabo Verde.

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Lionel Messi

Lionel Messi

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István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania

István Kovács, de 41 años, es uno de los árbitros europeos con mayor trayectoria internacional. Desde hace varios años integra el plantel FIFA y dirigió encuentros de alto nivel en competiciones como la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.

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El rumano Istvan Kovacs ser&aacute; el encargado de conducir el partido

El rumano Istvan Kovacs será el encargado de conducir el partido

Para el compromiso entre Argentina y Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el noruego Espen Eskås.

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Cómo llegan Argentina y Jordania al duelo por el Mundial 2026

La Selección Argentina afronta la última fecha del Grupo J con puntaje ideal y la clasificación a los octavos de final asegurada. El equipo de Lionel Scaloni debutó con una goleada por 3 a 0 frente a Argelia y luego derrotó 2 a 0 a Austria, resultados que lo posicionaron como líder de la zona.

Además del gran presente colectivo, todas las miradas están puestas en Lionel Messi, quien atraviesa un momento histórico. El capitán argentino convirtió los cinco goles de la Albiceleste en el certamen y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, transformándose en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Del otro lado estará Jordania, que disputará su último partido en el torneo sin chances de avanzar a la siguiente ronda. En su estreno cayó 3 a 1 frente a Austria y, en la segunda presentación, perdió 2 a 1 ante Argelia, pese a haber comenzado en ventaja.

Con dos derrotas en igual cantidad de partidos, el seleccionado asiático quedó eliminado de manera anticipada y cerrará su histórica primera participación mundialista enfrentando al vigente campeón del mundo.

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Argentina vs. Jordania

Argentina vs. Jordania

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Cuánto sale el kit completo para alentar a la Selección Argentina en Jujuy

Entre los productos más solicitados aparecen las cornetas, vinchas, banderas y pinta caritas. Los vendedores señalaron que las familias suelen buscar diferentes accesorios para acompañar los partidos y vestir a grandes y chicos con los colores argentinos.

En algunos casos, los clientes realizan compras grandes para toda la familia, principalmente de gorros, banderas y artículos para hacer ruido durante los encuentros.

Otra vendedora explicó que las ventas aumentan a medida que Argentina avanza en el Mundial. La expectativa por los partidos y la continuidad de la Selección en la competencia impulsan el movimiento comercial en el centro capitalino.

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Probable formación de Argentina

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Julián Álvarez.

Posible formación de Jordania

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud Abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari.

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