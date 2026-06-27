Argentina vs. Jordania: Messi será suplente este sábado

en el Dallas Stadium por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente y la Albiceleste intentará finalizar la fase de grupos con puntaje perfecto frente a un rival que ya quedó eliminado. En la próxima instancia, Argentina se medirá con Cabo Verde.
István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania
István Kovács, de 41 años, es uno de los árbitros europeos con mayor trayectoria internacional. Desde hace varios años integra el plantel FIFA y dirigió encuentros de alto nivel en competiciones como la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Qatar 2022.
Para el compromiso entre Argentina y Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el noruego Espen Eskås.