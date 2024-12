Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2025: contra quién juegan Boca y River

San Lorenzo, River y Racing están de un lado del cuadro con el adicional de que Millonarios y Academicos podrían medirse en los cuartos de final y el Ciclón podría chocar con alguno de los dos en semifinales. Esta misma situación se da entre Boca e Independiente en el lado antagónico de la llave, mientras que Huracán podría encontrarse contra el Xeneize o el Rojo en semis.

A partir de 16avos, los emparejamientos podrían deparar los potenciales cruces: San Lorenzo ante el vigente campeón Central Córdoba o Quilmes; Racing vs. San Martín de San Juan o Gimnasia de Jujuy; River Plate vs. San Martín de Tucumán o Colón; Boca Juniors vs. Atlético Tucumán o All Boys; Independiente vs. Gimnasia de Mendoza o Nueva Chicago; Huracán vs. Instituto o Deportivo Madryn.

image.png

Los cruces más importantes de 32avos de final de la Copa Argentina