Gimnasia de Jujuy se prepara para enfrentar a Deportivo Madryn en el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Sin embargo, el equipo de Hernán Pellerano tendrá una baja importante para el encuentro del sábado 28 de noviembre: Nicolás Dematei sufrió un desgarro y no podrá estar presente en el segundo partido de la serie.

Reducido. Gimnasia de Jujuy: cuándo es la vuelta ante Madryn, qué necesita para pasar y con quién jugaría en semifinales

El defensor terminó con un desgarro en el gemelo después del partido de ida disputado en el estadio 23 de Agosto. Según confirmó el propio Pellerano, no llegará a recuperarse a tiempo y quedó descartado para viajar a Puerto Madryn.

Por otro lado, TodoJujuy.com pudo conocer que Francisco Molina sufrió un esguince leve en el tobillo durante el partido de ida de los cuartos de final, por lo que se esperará hasta último momento para que el jugador sea de la partida en Madryn. El cuerpo técnico estima que el mediocampista llegará en forma para el choque clave por el Reducido.

Cabe destacar que Molina tuvo que salir lesionado en la ida y encendió las alarmas físicas en el plantel del Lobo. Tras el encuentro, el propio jugador fue quien llevó calma sobre su estado físico y se mostró confiado en llegar bien para la revancha en Puerto Madryn:

No me lo voy a perder, expresó. No me lo voy a perder, expresó.

Partido de vuelta entre Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn

El partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 20 horas, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

Joaquín Gil fue designado para dirigir el partido entre el Lobo y Deportivo Madryn. Mientras que completarán el cuerpo arbitral, Cristian Navarro como primer asistente; Diego Martín como segundo asistente; y Lucas Cavallero será el cuarto árbitro.

Qué resultados necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

El Lobo llega al segundo choque con una ventaja de 1-0 ante Deportivo Madryn, conseguida en el encuentro de ida disputado en el estadio 23 de Agosto. Por ese motivo, al equipo de Hernán Pellerano le alcanzará con conseguir una victoria o un empate en la ravancha para avanzar a las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

Los escenarios para el Lobo en el partido de vuelta

Si gana Gimnasia de Jujuy: el Lobo clasificará directamente a las semifinales, sin importar la diferencia de goles. Cualquier victoria en Puerto Madryn le permitirá continuar en la pelea por el ascenso.

Si empatan: en caso de cualquier empate, Gimnasia de Jujuy también avanzará de ronda, ya que mantendrá la ventaja de la victoria en Jujuy.

Si Deportivo Madryn gana por un gol: el marcador global quedará igualado y clasificará el conjunto patagónico por ventaja deportiva. Por ejemplo, si Madryn gana 1 a 0, la serie terminará 1 a 1 y Gimnasia quedará eliminado. Lo mismo ocurrirá si el resultado es 2 a 1 o 3 a 2.

Si Deportivo Madryn gana por dos o más goles: el equipo local avanzará directamente a las semifinales por imponerse en el marcador global. Resultados como 2 a 0, 3 a 0 o 3 a 1 dejarán al Lobo fuera del campeonato.